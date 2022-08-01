Киево-Печерская лавра УПЦ приглашает на обучение искусству и колокольному звону

Главное: В Киево-Печерской Лавре объявили набор на курсы при воскресной школе.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, в детскую художественную школу с 6 августа принимаются дети в возрасте от 5-ти до 12 лет на обучение основам рисунка, живописи и композиции.

Занятия будут проходить по субботам и воскресеньям с 12.00 до 15.00.

Школа колокольного звона принимает всех желающих без возрастных ограничений, занятия будут проходить два раза в неделю в вечернее время.

Записаться можно через Вайбер по номеру 093 755 20 09.