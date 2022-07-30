В столице УПЦ открыла мастерскую для подростков по изготовлению картин

Главное: В Киеве при Центре гуманитарной и социальной помощи Украинской Православной Церкви был открыт кружок для подростков.

Организаторы проекта — Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам и православный благотворительный фонд «Надеюсь и верю».

«Идея создания мастерской возникла давно, еще когда я занимался реализацией продукции иконной мастерской в ​​православном монастыре. Дерево — это живой материал, работать с ним и интересно, и приятно. Запах древесной стружки, масел и смол необычен! Приходит чувство гармонии. Мы работаем только с натуральными материалами — деревянный шпон, льняное масло, натуральный лак из хитина индийских насекомых. Все это придает экологичности, атмосферности всему процессу и его результату. Искусству маркетри более 600 лет. Здесь нет моды. Нет стиля или трендовости. Есть попытка создать своими руками что-то действительно ценное, имеющее материальную художественную сущность, способное существовать сотни лет и передаваться из поколения в поколение», — сказал основатель студии, руководитель фонда «Надеюсь и верю» Владислав Касаткин.

Термин «маркетри» в переводе с французского означает «размечать», «инкрустировать». Это технология изготовления изображений из кусочков тонкого дерева (шпона). В качестве цветов здесь используют разную текстуру и оттенки материала.

На первое занятие пришли десять подростков со своими родственниками и знакомыми. Однако руководитель «маркетри-студии» отмечает, что его кружок именно для детей, способных отвлечься от гаджетов и часами сидеть над собиранием мозаичных изображений, полностью погружаясь в мир творчества.

«Технология, лежащая в основе изготовления картин маркетри, достаточно гибка. Перспективы ее применения значительны и интересны. Это и декор для дома, и применение маркетри в изготовлении мебели, и невероятно обширный рынок туристических сувениров премиум сегмента. Развивать это движение не хватит одной жизни», — отметил Владислав Касаткин.

После достижения определенных навыков на занятиях в студии, подростки получат оборудование и материалы для работы в домашних условиях.

В «Маркетри-студию» приглашаются подростки от 14 лет. Занятия бесплатные. Они будут проходить раз в неделю в помещении Центра гуманитарной и социальной помощи УПЦ по адресу: Киев, Железнодорожное шоссе, 3. Чтобы записаться на кружок, нужно подать заявку на электронную почту [email protected]