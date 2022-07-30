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Новости > Преподаватели и студенты КДАиС и братия Киево-Печерской лавры УПЦ сдали кровь для воинов ВСУ

Преподаватели и студенты КДАиС и братия Киево-Печерской лавры УПЦ сдали кровь для воинов ВСУ

Александра Кудрявцева
30.07.22 12:05
193
Преподаватели и студенты КДАиС и братия Киево-Печерской лавры УПЦ сдали кровь для воинов ВСУ
Главное: Преподаватели и студенты Киевской духовной академии и семинарии присоединились к формированию банка крови для пострадавших от военных действий и раненых защитников Украины.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, к донации присоединилась братия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
 
Забор крови производился в медицинской части Киевских духовных школ сотрудниками Отделения переливания крови Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосова.
 
Как сообщалось, с начала военной агрессии Российской Федерации против Украины, Киевские духовные школы УПЦ активно вовлекаются в разноплановую помощь украинским защитникам и мирным жителям, пострадавшим в результате войны в Украине.
 
В тему: На Житомирщине священники УПЦ сдали кровь для ВСУ.
 

Тэги: Киево-Печерская Лавра, донор, УПЦ, КДАиС

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