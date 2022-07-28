В СНБО анонсировали «деколонизацию российской квазифедерации»

Главное: Секретарь СНБО проанализировал политические «достижения» России с начала вторжения в Украину. Он назвал их «наибольшей геополитической катастрофой РФ».

Детали: Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что, развязав против Украины полномасштабную войну, Россия запустила процесс собственной деколонизации, а 24 февраля для стало днем наибольшей геополитической российской катастрофы. Об этом Данилов в четверг, 28 февраля, написал в Facebook.

По его словам, в РФ запустился процесс окончательной деструкции постсоветского пространства и «деколонизации российской квазифедерации».

Также Данилов перечислил «достижения» и перспективы России.

«Во-первых — запущен механизм потери доминирующего влияния России на входящие в состав СНГ страны. РФ продемонстрировала, что она является реальной и непосредственной угрозой государственному существованию стран постсоветского пространства. Второе — страны Центральной Азии и Кавказа начали динамическую переориентацию собственного стратегического внешнеполитического вектора с России на другие государства — Турцию, ЕС, Китай — которые могут выступить гарантами их безопасности от постимперских рецидивов», — отметил он.

«Кроме этого, разрушается роль и значение межгосударственных объединений ОДКБ, ЕЭП, которые начинают рассматриваться их участниками как угрозы национальному суверенитету и инструменты российской внешнеполитической экспансии. В-четвертых, по мнению Данилова, дан старт центробежным движениям для национальных республик и других народов, временно входящих в состав РФ. Татарстан, Ичкерия, Саха, народы Сибири, Урала, Дальнего Востока и многие другие становятся на путь осознания своего колониального статуса, пробуждения национального самосознания и готовности к борьбе за свое независимое существование», — написал секретарь СНБО.

«И наконец — формируются все необходимые предпосылки для фрагментации „российского федерального квазиобразования“, разрушения системы управления, построенной на насилии, для активных акций общественного неповиновения и развертывания освободительного движения национальных республик и народов против кремлевской власти», — добавил Данилов.

По мнению секретаря СНБО, весь демократический мир должен помочь национальным республикам и народам избавиться от колониального угнетения со стороны РФ для реализации своих международно признанных прав на независимость, самоопределение и отсоединение.

«Свобода народов — это полная деколонизация России. Деколонизация, дерусификация и денуклеаризация эрефии», — резюмировал Данилов, добавив, что ВСУ поможет «вырвать гнилые и ядовитые российские имперские зубы».

В тему: Данилов рассказал, какую задачу Зеленский поставил военным.