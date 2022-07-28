Легендарный немецкий вратарь напал на соседа с бензопилой

Главное: Бывший немецкий футболист Йенс Леманн оказался в эпицентре скандала. Он вторгся к соседу с бензопилой.

Детали: Легендарный в прошлом немецкий вратарь Йенс Леманн, признававшийся лучшим голкипером Европы в 1996-м и 2006-м годах, оказался в центре громкого скандала. О нем, ссылаясь на свои источники, пишет издание Focus.

Сообщается, что 52-летний экс-спортсмен, на счету которого 61 матч за сборную Германии, вторгся на дачный участок соседа с бензопилой, собираясь повредить его гараж.

Он объяснил это тем, что часть гаража находится на его территории.

Отмечается, что, Йенс Леманн оборвал кабель камеры, которая продолжила работать от аккумулятора и зафиксировала, как бывший футболист обрезал балки крыши гаража.

После этого соседи вызвали полицию.

Теперь правоохранители проверяют, мог ли известный когда-то футболист быть причастен к более ранним повреждениям гаража.

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