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Новости > Составлен список полезных для почек продуктов

Составлен список полезных для почек продуктов

Агата Кловская
28.07.22 16:23
304
Составлен список полезных для почек продуктов

Главное: Диетолог поведала о полезных для почек продуктах. Среди них – клубника и малина.

Детали: Российский диетолог Дарья Русакова составила список полезных для почек продуктов. Ее цитируют местные СМИ.

Так, по ее словам, следует употреблять продукты растительного происхождения.

Среди них она назвала фрукты, овощи, а также зелень – петрушку, укроп и сельдерей.

Кроме этого стоит есть такие ягоды как клубника, земляника, малина.

Полезны богатые жидкостью овощи – огурцы, кабачки, тыква.

Подчеркивается, что рацион должен быть разнообразным и включать нежирные сорта рыбы и мяса в комбинации с сырыми овощами и фруктами.

В то же время, отмечает специалист, почки не следует перегружать большим количеством белковой пищи.

Информируется, что даже молочные продукты могут быть вредными для почек.

Эксперт поведала: «Самое вредное, это жирная белковая продукция в большом количестве, обильное количество молочных продуктов, например, творог. Его нельзя употреблять больше трехсот граммов в сутки».

Также медик призвала не злоупотреблять продуктами, богатыми аскорбиновой кислотой, и поливитаминными препаратами.

В тему: Диетолог поведала, кому не стоит есть яблоки.

Тэги: здоровье, мир, почки, питание, диетолог

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