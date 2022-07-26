В Харькове священники УПЦ передали гуманитарную помощь нуждающимся и беженцам

Главное: Пострадавшим от войны жителям Харькова священники Украинской Православной Церкви передали гуманитарную помощь.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Харьковской епархии,по благословению митрополита Онуфрия протоиерей Ростислав Сабельников и диакон Владимир Малиновский из Владимирского храма УПЦ раздали продукты жителям харьковского района Салтовка.

Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери протоиерей Михаил Богачев передал гумпомощь нуждающимся, а иерей Николай Полянчиков из храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» доставил продуктовые наборы в село Губаровка. Продукты передали местным жителям и переселенцам из Харькова, перебравшимся в село на время войны.

Как сообщалось ранее, в столице 350 беженцев и нуждающихся получили продуктовые наборы в Центре гуманитарной и социальной помощи УПЦ.

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