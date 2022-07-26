Священник УПЦ рассказал, как Церковь благодарит жертвователей

Главное: В каждом храме на Литургиях произносится молитва о жертвователях.

«В Православной Церкви с древности внимание и молитва о жертвователях. Это те люди, которые проявляют заботу и о самом храме и о прихожанах имеющих нужду», — сказал отец Сергий.

Священник отметил, что в каждом храме на Литургиях произносится молитва о жертвователях, строителях, благоукрасителях святых храмов, а также о тех, кто заботится о людях.

«Это древняя традиция. При храмах всегда образовывались общины людей, которые готовы помогать другим. То есть, люди, имеющие свое какое-то состояние, собирались (сейчас это например благотворительные фонды) и занимались тем, что оказывали помощь более нуждающимся членам своей общины и всем тем, кто обращался за помощью», — пояснил глава Синодального отдела.