УПЦ передала гуманитарную помощь киевскому обществу слепых

Главное: В Киеве волонтеры Украинской Православной Церкви доставили продуктовые наборы в Общество слепых и продукты для благотворительной трапезной Кирилловского монастыря.

Также сотрудники Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам помогли сестричеству Кирилловского мужского монастыря, доставив продукты для благотворительной трапезной, в которой ежедневно готовят еду для бездомных.

«Каждый день мы кормим около 70 человек. В основном это бездомные, когда-то лечившиеся в нашей психиатрической больнице имени Павлова. Но приходят и те, которые сейчас там находятся. Мы помогаем им не только едой, но и добрым словом, которое им очень нужно. Спасибо за помощь», – рассказала старшая сестра милосердия Ксения.