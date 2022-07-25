Священники УПЦ в семи епархиях отпели 19 воинов ВСУ

Главное: В Киевской, Черновицкой, Владимир-Волынской, Полтавской, Сарненской, Шепетовской и Одесской епархиях священники Украинской Православной Церкви провели в последний путь девятнадцать воинов Вооруженных сил Украины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.

В столичном Свято-Троицком Ионинском монастыре отпели погибшего 22-летнего воина ВСУ Михаила Демьянова. Чин отпевания возглавил духовник погибшего военнослужащего, уставщик Киево-Печерской лавры архимандрит Поликарп (Линенко) в сослужении братии Ионинского монастыря.

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ в последний путь провели двух воинов. Благочинный Путильского округа протоиерей Димитрий Симчук в храме в честь преподобной Параскевы села Усть-Путила возглавил чин отпевания погибшего воина Николая Горбана, а селе Зарожаны благочинный Хотинского округа протоиерей Анатолий Мандрюк отпел воина Андрея Божека.

Священники Владимир-Волынской епархии в селе Олеск Ковельского района отпели защитника Украины Валентина Вавриша. Заупокойное богослужение возглавил настоятель Преображенского храма села Куснища протоиерей Николай Калищук в сослужении духовенства епархии.

«Валентин Вавриш в армию был мобилизован 18 мая этого года. 15 июля скончался в Днепропетровской областной клинической больнице из-за тяжелых ранений во время боев в Донецкой области», — говорится в сообщении епархиальной пресс-службы.

В Полтавской епархии УПЦ провели в последний путь трех павших воинов.

В Великобагачанской общине простились с воином Владиславом Гречихиным, погибшим в результате вражеских артиллерийских обстрелов в Донецкой области. Чин отпевания воина Владислава возглавил благочинный протоиерей Василий Фазан в сослужении духовенства благочиния. Провести в последний путь павшего бойца пришли представители власти, родные, друзья и жители общины.

В селе Драбиновка благочинный Новосанжарского округа протоиерей Ярослав Михайлик совершил чин отпевания погибшего воина Эдуарда Цвитченко.

В Новых Санжарах в последний путь провели погибшего воина Ярослава Луговского. Чин отпевания возглавил настоятель Свято-Троицкого храма священник Владимир Костенко в сослужении настоятеля Георгиевского храма села Лелюховка священника Владимира Чередниченко.

Священнослужители Полесско-Сарненской епархии в селе Орловка Березновского района отпели павшего защитника Украины Сергея Зубчика. Чин отпевания совершил настоятель Воскресенского храма протоиерей Александр Кравчук в сослужении священников из соседних приходов.

В Михайловском кафедральном соборе Шепетовской епархии совершили отпевание погибшего защитника Украины воина Бориса.

В Одесской епархии УПЦ провели в последний путь десятерых военнослужащих ВСУ.

В Архангело-Михайловском храме Новоселовки благочинный Саратского округа протоиерей Николай Костов в сослужении настоятеля храма протоиерея Григория Тику совершил чин отпевания убиенного воина Валерия.

Священнослужители Белгород-Днестровского округа провели в последний путь воина Романа Пидченко, жителя села Подгорное.

В Пантелеймоновском храме села Лески Килийского благочиния настоятель храма протоиерей Олег Тимофеев в сослужении духовенства округа отпел погибшего воина Александра Зелькова.

Во Всесвятском храме Одессы отпели воина Сергея Врублевского. Чин отпевания совершил настоятель храма протоиерей Ярослав Репский.

В Николаевском храме Беляевки совершили отпевание погибшего воина Виктора Григорьева, погибшего в результате тяжелого ранения под Николаевом. Чин отпевания возглавил настоятель храма протоиерей Виктор Мандра в сослужении духовенства Беляевского благочиния.

В Михайловском храме села Михайловка благочинный Саратского округа протоиерей Николай Костов в сослужении настоятеля храма протоиерея Иоанна Братинова и других священников провели в последний путь погибшего воина Сергея Атанасова, жителя села Долинка.

В Преображенском храме села Великодолинское отпели воина Виталия Тимченко.

Овидиопольская община Одесской области попрощалось со своим защитником Андреем Грибковым.

В Измаиле простились с защитником Украины, старшим лейтенантом Евгением Ромовским, героически погибшим в Луганской области. Чин отпевания возглавил архиепископ Болградский Сергий в сослужении духовенства города.

Также в Измаиле прошло прощание с погибшим бойцом Владиславом Гузенко.