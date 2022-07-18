ЕС выделит Украине еще полмиллиарда военной помощи

Главное: ЕС предоставит очередной пакет военной помощи Украине. Теперь общий объем помощи европейски союзников украинским вооруженным силам достигнет 2,5 млрд евро.
Детали: Совет ЕС одобрил пятый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель в Twitter в понедельник, 18 июля.
«Приветствую решение глав МИД ЕС по пятому траншу помощи Украине», — заявил Мишель.
По его словам, теперь общий объем помощи ЕС украинским вооруженным силам достигнет 2,5 млрд евро.
Шарль Мишель заверил, что Европа продолжит поддерживать Украину.
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