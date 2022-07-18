ЕС выделит Украине еще полмиллиарда военной помощи

Главное: ЕС предоставит очередной пакет военной помощи Украине. Теперь общий объем помощи европейски союзников украинским вооруженным силам достигнет 2,5 млрд евро.

Детали: Совет ЕС одобрил пятый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель в Twitter в понедельник, 18 июля.

«Приветствую решение глав МИД ЕС по пятому траншу помощи Украине», — заявил Мишель.

По его словам, теперь общий объем помощи ЕС украинским вооруженным силам достигнет 2,5 млрд евро.

Шарль Мишель заверил, что Европа продолжит поддерживать Украину.

Europe continues delivering for peace and defence of our values.



I welcome @EUCouncil political agreement on the fifth tranche to #Ukraine under #EPF #EU support in military equipment to Ukraine Armed Forces now at 2,5 billion €.



Europe stands with Ukraine @ZelenskyyUa — Charles Michel (@CharlesMichel) July 18, 2022

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