Советник Тихановской оценил вероятность вступления Беларуси в войну

Главное: По словам представителя Светланы Тихановской Валерия Ковалевского, сейчас ситуация указывает на то, что Путин все же дожал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Не исключено, что беларусские войска все же вступят в войну.

Детали: В Беларуси наблюдаются признаки подготовки к отправке войск на войну в Украину, заявил в эфире одного из телеканалов белорусский дипломат, представитель офиса Светланы Тихановской Валерий Ковалевский.

«Похоже на то, что Лукашенко приближается к такому моменту, когда все же согласится отправить белорусские войска в Украину. С самого начала полномасштабного вторжения в феврале он демонстрировал, что на одной стороне с Путиным, поддерживал Россию на всех этапах этой войны и оказывал важную поддержку. Но сейчас ситуация выглядит так, что он все больше подходит к этому. Мы видим признаки и мобилизации, и доукомплектования воинских подразделений на границе с Украиной, поступает новая техника из России», — сказал он.

«Есть все признаки того, что Беларусь во главе с Лукашенко может дойти до того, что белорусские войска могут вступить в войну», — добавил дипломат, длительное время проживавший в Соединенных Штатах Америки.

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