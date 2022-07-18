До конца рабочей недели в Украине сохранится нежаркая погода

Главное: В ближайшие дни в Украине будет не жарко. Возможны дожди.

Детали: Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. На этой рабочей неделе, 18-22 июля, должно быть нежарко.

Воздух серьезно прогреется лишь на Закарпатье.

В Гидрометцентре говорят, что по стране возможны кратковременные дожди.

Днем будет 23-34 тепла, а ночью плюс 12-19.

В Киеве должно быть сухо: днем плюс 24-26, а ночью 14-16 тепла.

Карта погоды:

В тему: В Киеве установлен третий кряду температурный рекорд.