Митрополит УПЦ рассказал, как живет Святогорская лавра под обстрелами

Главное: В Святогорской лавре остаются монахи и беженцы, ежедневно совершаются богослужения.

Детали: Об этом написал наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Арсений. Снимок письма опубликовал в Телеграм епископ Виктор (Коцаба), сообщает Центр информации УПЦ.

«Мы в подвалах, там же служим всенощную и вечерню, ежедневно литургия в соборе, а в воскресенье и праздники 2 литургии, одна в пещерах. Сегодня удары по обители и корпусам и разрушение в Покровском храме», — написал митрополит Арсений.

Владыка поделился, что получил письмо от владыки Илариона и назвал его «радостью и утешением до слез».

«Храни Вас и всех Господь. Просим святых молитв. Остаемся под Покровом Божией Матери и Вам желаем того же», — заключил наместник Святогорской лавры.

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