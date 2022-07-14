Трамп резко ответил Маску на призыв не участвовать в выборах президента США

Главное: Дональд Трамп ответил Илону Маску. Политик вспомнил, как миллиардер просил у него деньги.

Детали: Бывший президент США Дональд Трамп резко ответил основателю компании SpaceX Илону Маску. Ранее миллиардер призвал политика не участвовать в выборах президента США.

Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social: «Когда Илон Маск пришел в Белый дом, упрашивая меня субсидировать его многочисленные проекты, будь то электрокары, которые не могут долго ехать, беспилотные автомобили, которые попадают в ДТП, или ракетные корабли, летящие в никуда, ведь без субсидий он был ничтожеством».

Экс-глава государства добавил: «Он говорил мне, какой он большой фанат меня и Республиканской партии».

По словам политика, Илон Маск настолько желал получить субсидии на свои проекты, что он мог бы сказать миллиардеру встать на колени и умолять, и он бы это все равно сделал.

В тему: Маск призвал Трампа не участвовать в президентских выборах.