В Госпогранслужбе рассказали, сколько человек ежедневно пытаются незаконно покинуть Украину

Главное: Ежедневно из Украины незаконно пытаются выехать от 20 до 40 человек. По сравнению с первыми неделями после введения военного положения, этот показатель гораздо меньше, сообщают в Госпогранслужбе.

Детали: Ежедневно от 20 до 40 человек пытаются незаконно пересечь границу Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Демченко отметил, что, по сравнению с первыми неделями после введения военного положения, этот показатель гораздо меньше.

«Каждый день сотрудники Государственной пограничной службы отказывают в пересечении границы на выезд тем категориям, которые подпадают под ограничения. Только за минувшие сутки отказано почти 150 человек. Также нами ежедневно задерживаются нарушители, пытающиеся незаконно пересечь границу. Как вне пунктов пропуска, так и за поддельными документами. За прошедшие сутки таких было около 45», — заявил он.

Всего с начала полномасштабного вторжения за пределами пунктов пропуска на так называемом «зеленом участке» границы было задержано 3 900 нарушителей.

«Еще 1 470 было остановлено в пунктах пропусков при попытках выехать за пределы страны по поддельным документам или другим незаконным способом», — добавил Демченко.

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