Безумная торпеда «Марьяна» разрушает рейтинг президента, — СМИ

Народный депутат Марьяна Безуглая за время своей работы запомнилась рядом скандальных и провальных инициатив, откровенно вредящих Украине, а также связью с многими одиозными личностями, среди которых — пророссийский «табачный король» Андрей Холодов. Об этом говорится в статье «Скандали, інтриги, сумнівні зв’язки: як Мар’яна Безугла реформує СБУ та допомагає українській армії», сообщает «Багнет».

В частности, Безуглая известна тем, что начала свою политическую карьеру с подкупа избирателей, о чем во время предвыборной кампании 2019 года сообщали ряд СМИ.

До суда тогда дело не дошло, что связывали с покровительством Безуглой со стороны пророссийского олигарха Андрея Холодова, известного своими близкими связями с кумом Путина Виктором Медведчуком.

Уже будучи народным депутатом, Марьяна Безуглая запомнилась рядом скандалов и странных законопроектов, некоторые из которых вызывали искреннее недоумение у украинцев.

Например, народный депутат предложила откровенно деморализирующий законопроект, согласно которому командиры в ВСУ получали право убивать солдат без суда и следствия.

Параллельно, Безуглая отправилась в зону боевых действий, оказавшись не в состоянии внятно объяснить, что она там делает. Что, в свою очередь, вызвало ряд слухов по поводу вмешательства нардепа в работу Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее Марьяна Безуглая рассказала, как уклонилась от своих прямых обязанностей как народного депутата во время мероприятий НАТО и уехала в Луганскую область.