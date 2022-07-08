В Киеве задержали работорговцев во главе с депутатом поселкового совета

Главное: В Киеве задержали группу работорговцев, от преступных действий которых пострадали 120 человек. Организатором схемы оказался депутат поселкового совета.

Детали: В Киеве будут судить организованную преступную группу, которая занималась торговлей людьми с целью трудовой эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В сентябре 2021 года были задержаны организаторы торговли людьми на территории Киева и Днепропетровской области. От преступных действий правонарушителей пострадали 120 человек, а организатором схемы оказался депутат поселкового совета.

Полицейские установили, что фигуранты предлагали гражданам якобы официальное трудоустройство на агропромышленном предприятии в Днепропетровской области. На самом деле рабочих заставляли работать от 12 до 16 часов в производственно-складских помещениях и на полях в сезон сбора урожая. Еду граждане получали из испорченных продуктов, а обещанные деньги им не выплачивались, — сообщают в полиции.

В отношении всех членов организованной преступной группы, 1957, 1961, 1975, 1983, 1988 и 1992 годов рождения, направлен в суд обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства по совершению преступлений предусмотренных ч. 2, 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (вербовка, перемещение, укрывательство человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием принуждения, обмана, материальной зависимости потерпевшего, его уязвимого состояния, совершенные в отношении нескольких лиц, организованной группой, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья я пострадавших).

Фигурантам дела грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы, возможно с конфискацией имущества.

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