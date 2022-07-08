На севере Донецкой области невозможно организовать отопительный сезон

Главное: В городах севера Донецкой области отопительный сезон организовать будет невозможно. По словам мэра Славянска Вадима Ляха, газ нельзя подать, а электросети не выдержат нагрузки из-за электрообогревателей.

Детали: В Славянске и других подконтрольных Украине городах севера Донецкой области невозможно будет организовать отопительный сезон. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

В четверг, 7 июля, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко провел совещание с руководителями громад, на котором обсуждали предстоящий отопительный сезон. По словам мэра Славянска, его главный вызов ясен уже сейчас: отсутствие централизованного газоснабжения. А отладить его до окончания боевых действий невозможно.

«Обогревать города электричеством — тоже не выход из ситуации. Северная часть области практически полностью питается от резервных линий. Даже сейчас, при небольшом количестве людей, сети не выдерживают нагрузки. А когда к электроплиткам и электронасосам прибавятся электрообогреватели, наступит коллапс», — написал Вадим Лях в Facebook.

По его словам, единственный выход — чтобы в отопительный сезон в городах осталось минимальное количество людей.

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