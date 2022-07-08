Зеленский сделал важное заявление по поводу окончания войны

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что войну удастся завершить до конца года. Переговоры станут финальной частью войны.

Детали: Завершить военную часть войны России против Украины можно до конца этого года. Украина сможет прийти к тому моменту, когда России придется сесть за стол переговоров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию CNN.

«Это (окончание войны до конца года) зависит от нас, от вас и от того, кто сверху. Если наше государство будет объединено, как сейчас. Если мощное оружие будет идти от наших партнеров вовремя и если удача и Бог будут на нашей стороне, то мы сможем многое сделать до конца этого года. Я уверен, можно завершить военную часть этой войны», — заявил он.

Зеленский добавил, что переговоры станут финальной частью войны.

«Если мы будем крепкими, мы сможем прийти к тому моменту, когда России придется сесть за стол переговоров. Если это будет, это будет очень крепкая позиция, с которой можно будет уже говорить, а говорить — это финальная стадия войны», — заявил президент.

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