В Украине начали выселять переселенцев

Главное: В последнее время учреждения, приютившие беженцев в первые дни войны, начали выселять их. По словам Ирины Верещук, такие действия являются абсолютно недопустимыми.

Детали: В Украине некоторые учреждения начали выселять внутренне перемещенных лиц (ВПО). Об этом заявила вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Верещук напомнила, что сейчас многие ВПО временно проживают в школах, больницах, санаториях и других местах компактного проживания, которые приютили людей в первые дни и недели полномасштабной войны.

«В последнее время поступают жалобы на то, что некоторые учреждения начали выселять переселенцев. Понимаю, что могут быть разные обстоятельства и причины. Но, это недопустимо, чтобы людей выставляли прямо на улицу. Хочу, чтобы меня сейчас хорошо услышали владельцы и руководители таких учреждений», — обратилась она.

В свою очередь Верещук объяснила, можно говорить лишь о переселении (без ухудшения условий), никоим образом не о выселении.

«Особенно в преддверии осенне-зимнего периода. В конце концов, на месте наших внутренних переселенцев без жилья мог оказаться каждый из нас», — отметила вице-премьер-министр.

Верещук обратилась ко всем внутренне перемещенным лицам с объяснением что делать в такой ситуации.

«Если вас выселяют из мест компактного проживания, звоните на горячую линию Минреинтеграции 1548. Или пишите в комментарии под этим постом (он опубликован в Telegram)», — написала она.

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