Священники УПЦ доставили гуманитарную помощь украинским военным и жителям Востока

Главное: Сотрудники Волонтерского центра Украинской Православной Церкви в Пирогово отвезли украинским военнослужащим на передовую сухпайки, лекарства и спальники.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на mitropolia.kiev.ua, Пироговский волонтерский центр Фонда имени святителя Иоанна, действующий при Крестовоздвиженском храме УПЦ в Пирогово, доставил гуманитарную помощь военнослужащим.

Работники волонтерского центра при содействии благотворительных организаций собрали и передали бойцам 110-й бригады лекарства, более 100 спальных мешков и карематов, продукты и сухпайки. Жителям Авдеевки, Покровска, Очеретино и приходам Донецкой епархии Украинской Православной Церкви привезли продукты.

Как сообщалось ранее, храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

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