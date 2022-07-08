Россия готовится штурмовать Славянск и Краматорск сразу с трех сторон, — ISW

Главное: Российские войска будут штурмовать Краматорск и в то же время наступать на Славянск. Наступление готовится сразу с трех сторон, считают в ISW.

Детали: Войска РФ могут попробовать наступать на Славянск и Краматорск не только с севера и Востока, но и с Запада, от выступления в их позициях в районе Барвенкова. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что вражеские войска добились незначительных успехов на юго-восток от Северска и продолжили наступательные действия на запад от Лисичанска. Оккупанты нанесли артиллерийские удары к югу от Барвенкова и обстреляли Никополь, Новопавловку и несколько населенных пунктов на северо-запад от Славянска. По мнению аналитиков ISW, эти удары могут свидетельствовать о том, что оккупанты стремятся обойти Барвенково с востока и либо двигаться в направлении шоссе E40 Изюм-Славянск для продвижения на юго-восток в сторону Славянска, либо двигаться прямо на юго-восток от Барвенкова в сторону Краматорска.

«Российские силы могут создавать условия для возможного штурма Краматорска, который будет идти параллельно с наступлением на Славянск», — говорится в сообщении ISW.

По данным аналитиков, войска РФ накануне проводили ограниченные попытки наступления и наносили воздушные, артиллерийские и ракетные удары по всей линии фронта.

Военные эксперты считают, что сейчас россияне восстанавливают силы и создают условия для новых существенных наступлений в ближайшие недели или месяцы. Поэтому ожидать крупных наступательных операций от них не стоит.

Также сообщается, что в российских регионах продолжают создавать собственные временные добровольные отряды, чтобы компенсировать потери личного состава на войне в Украине.

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