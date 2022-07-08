Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 36,9 тысяч солдат

Главное: Россия потеряла в войне уже 36,9 тысяч солдат. Уничтожено 1 637 танков.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ рассказал о потерях РФ на пятницу, 8 июля.

Сообщается, что погибли уже 36,9 тысяч солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне россиян: 1 637 танков, 3 811 боевых бронированных машин, 828 артиллерийских систем, 247 РСЗО, 107 средств ПВО, 217 самолетов, 187 вертолетов, 669 БПЛА оперативно-тактического уровня, 155 крылатых ракет, 154 кораблей/катеров, 2 685 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 66 единиц специальной техники.

В тему: Всего за неделю российские военные потеряли в Украине уже 11 складов и баз.