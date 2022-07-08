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Новости > На КПП «Лужанка» закарпатские таможенники «случайно» пропустили партию контрабандной техники

На КПП «Лужанка» закарпатские таможенники «случайно» пропустили партию контрабандной техники

Автор: «Фраза»
08.07.22 03:08
56
На КПП «Лужанка» закарпатские таможенники «случайно» пропустили партию контрабандной техники

В Закарпатской области таможенники пропустили партию техники Apple, ввезенную контрабандным путем. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Правоохранители обнаружили микроавтобус, в салоне которого находилось более 2,8 тыс. единиц техники – мобильные телефоны, планшеты, часы и т.д. Авто пересекло границу и въехало на территорию Украины через КПП «Лужанка». При этом установлено, что задекларированная на венгерской стороне стоимость товара составила более 2,4 млн долларов.

На въезде в Украину водитель выбрал «зеленый коридор», указав, что у него нет товаров для декларирования. Без уплаты необходимых таможенных платежей автомобиль беспрепятственно уехал из зоны таможенного контроля. Береговской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам уклонения от уплаты налогов и сборов, а также подлог документов (ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 358 УК). В то же время расследуется возможное злоупотребление служебным положением работниками Закарпатской таможни, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК).

Тэги: коррупция, новости Украины, Закарпатская таможня, Игорь Бессмертный, Сергей Гринчишин

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