На Запорожье россияне в панике разбежались после ударов силами ВСУ из HIMARS

Главное: На Запорожье ВСУ обстреляли из американской РСЗО российских военных, часть из которых после этого решила дезертировать, сообщает областная военная администрация. Их поисками уже занимаются представители ФСБ.

Детали: Во временно оккупированной части Запорожской области 30 российский захватчиков дезертировали после обстрела ВСУ из HIMARS. Теперь российские спецслужбы разыскивают дезертиров. Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация в Telegram в четверг, 7 июля.

В сообщении сказано, что согласно информации украинской разведки, после того, как Вооруженные силы Украины поразили военные объекты оккупантов из высокоточного оружия в этом регионе, в армии оккупанта началась паника.

«Военнослужащие российских оккупационных войск массово покидают склады и базы хранения вооружения и военной техники РФ, опасаясь новых ударов РСЗО Himars. Так, недавно на временно оккупированную территорию Запорожской области прибыло подразделение ФСБ РФ с заданием провести розыскные действия по факту дезертирства около 30 военнослужащих РФ, которые покинули места дислокации подразделений», — отметили в ОВА.

Областная военная администрация также сообщила, что противник основные усилия на Запорожском направлении сосредоточил на обнаружении слабых мест в обороне украинских войск.

«В течение минувших суток враг совершил 44 обстрелы позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Преображенка, Гуляйполе, Орехов, Плавни, Таврическое.

«Поступило 35 сообщений о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками», — подытожили в ОВА.

По информации «РИА Мелитополь», на временно оккупированные территории Запорожской области уже прибыли представители ФСБ для поиска дезертиров.

В тему: Стало известно, сколько ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов уже поставили в Украину.