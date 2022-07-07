Российские военные получили «отдых» в Украине

Главное: В Минобороны РФ заявили, что российские войска в Украине получили «отдых». В подразделениях проходят мероприятия по восполнению боевых возможностей, пояснили в ведомстве Сергея Шойгу.

Детали: Российские войска получили возможность «отдохнуть» на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ в четверг, 7 июля.

«В подразделениях, выполнявших боевые задачи в ходе „специальной военной операции“, проходят мероприятия по восполнению боевых возможностей. Военнослужащим предоставлена возможность отдохнуть, получить письма и посылки из дома», — заявили в военном ведомстве.

Там также отметили, на полевых пунктах проходит плановое обслуживание боевых машин.

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