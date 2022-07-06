Германия поддержала отправку Украине всего необходимого вооружения

Главное: В Бундестаге согласились поставить Украине все необходимое вооружение для защиты от России. Это будет включать и системы противоракетной обороны.

Детали: Парламентская группа ХДС/ХСС в Бундестаге поддерживает поставку Украине всего необходимого вооружения для защиты от российской агрессии. Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат немецкого Бундестага, спикер парламентской группы ХДС/ХСС по вопросам международной политики Юрген Харт.

«Парламентская группа ХДС/ХСС поддерживает поставку Украине всего необходимого вооружения для нанесения ответного удара незаконной российской агрессии на украинской территории и защиты ее населения», — заявил бундесдепутат.

«Это включает в себя и системы противоракетной обороны», — подчеркнул спикер ХДС/ХСС.

Ранее в другой парламентской группе в Бундестаге группе «Зеленых» депутат Робин Вагнер заявил, что Германия должна поставить Украине необходимое тяжелое вооружение, включая системы ПРО, для освобождения оккупированных территорий, а также акватории Черного моря.

В свою очередь, руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк рассказал Guildhall, что в течении июня Россия существенно нарастила число ракетных ударов, а особую опасность представляют российские крылатые ракеты типа Х-22, так как оперируют на малых высотах и невидимы для украинской системы ПВО. По его словам, страны Запада должны передать Украине самолеты типа F-15e, F-16 или другие западные перехватчики для эффективного противодействия ударам крылатыми ракетами ВС РФ.

В тему: Германия обнародовала полный список вооружения, которое передаст Украине.