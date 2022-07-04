На Одесчине священники УПЦ молились о погибших в Сергеевке

Главное: На Одесчине священнослужители Украинской Православной Церкви совершили панихиду по погибшим жителями поселка Сергеевка.

«2 июля по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела священнослужители Белгород-Днестровского благочиния совершили панихиду по погибшим жителями поселка Сергеевка Одесской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Заупокойное богослужение прошло около 9-этажного жилого дома, разрушенного в результате ракетного удара российскими войсками.

Как сообщалось, в результате ночного ракетного удара 1 июля в девятиэтажку в поселке Сергеевка погибло 18 человек, из них 2 детей, 30 человек ранены.