На Львовщине верующие УПЦ отметили день Собора Галицких святых

Главное: Во всех храмах Львовской епархии Украинской Православной Церкви отметили день памяти всех Галицких святых.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на upc.lviv.ua, 3 июля митрополит Львовский и Галицкий Филарет совершил праздничную Божественную литургию в Свято-Георгиевском кафедральном соборе Львова.

За богослужением духовенство и верующие молились о прекращении войны, а также о мире в Украине и на Галицкой земле.

«Духовный опыт Галицких святых обогащает боголюбивый народ Галиции. На самом деле очень важно знать и почитать людей, которые не так давно ходили по той же земле, а ныне является для нас образцом христианской жизни. Когда-то эти святые были земными людьми, а ныне подобно небесным Ангелам, соборно предстоят Престолу Божьему и молятся за утверждение в нашей земле Святого Православия», — отметил митрополит Филарет в своем слове.

*** Празднование Собора Галицких святых приходится в третье воскресенье после Пятидесятницы. Решение о праздновании было принято по предложению митрополита Киевского и всея Украины Владимира 3 апреля 2001 года на заседании Священного Синода.

В Собор Галицких святых входят равноапостольные Кирилл и Мефодий, равноапостольный великий князь Владимир, великомученик Иоанн Сочавский, святитель Петр Могила, преподобные Иов и Афилохий Почаевские и другие.