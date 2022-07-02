В Почаевской духовной семинарии УПЦ началась вступительная кампания

Главное: Почаевская духовная семинария Украинской Православной Церкви объявила набор студентов на 2022-2023 учебный год.

«После окончания ПДС выпускники получают диплом бакалавра богословия, позволяющий им приступить к приходскому служению или продолжить обучение в магистратуре духовной академии», — говорится в сообщении.

В духовной школе работают стационарная и заочная формы обучения.

Документы можна подать с 20 июня по 21 августа. Вступительные экзамены в ПДС на дневное отделение будут проводиться с 22 по 24 августа.

Подробности и контакты можно узнать тут.