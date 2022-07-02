В Почаевской духовной семинарии УПЦ началась вступительная кампания

Россияне могли заминировать подступы к острову Змеиный, — Госпогранслужба
В районе Керченского моста внезапно повалил дым
Лукашенко открыто угрожает постсоветским странам потерей суверенитета
В ГУР оценили вероятность нападения Беларуси
В Украине повысили прожиточный минимум
Рада назначила нового омбудсмена
Визовый режим с Россией вступил в силу
Россия обстреляла курортную Сергеевку. Разрушена девятиэтажка и две базы отдыха, много жертв
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 35 750 солдат
США передадут Украине передовую систему ПВО