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Новости > Верующие УПЦ продолжают молиться на источнике в Гильче на Ровенщине

Верующие УПЦ продолжают молиться на источнике в Гильче на Ровенщине

Александра Кудрявцева
29.06.22 19:30
187
Верующие УПЦ продолжают молиться на источнике в Гильче на Ровенщине
Главное: На Ровенщине источник святого Николая в селе Гильча передан на баланс отдела образования и культуры Здовбицкой ТГ.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, община УПЦ продолжает совершать на источнике молебны с освящением воды.
 
«Ранее благоустройством источника занималась только община Николаевского прихода УПЦ села Гильча во главе с архимандритом Германом (Кулакевичем). Однако три месяца назад православная святыня стала объектом особой заинтересованности органов местной власти», — отметили в Ровенской епархии.
 
«7 марта депутаты передали источник святого Николая на баланс отдела образования и культуры Здовбицкой ТГ. После этого сторонники ПЦУ стали служить у святыни молебны. За счет сельсовета был проведен мелкий ремонт, при этом таблички с церковнославянскими молитвами заменили на украинские. Демонтаж был проведен без согласования с общиной УПЦ, тексты молитв верующим не вернули», — рассказал отец Герман.
 
Отмечается, что несмотря на все изменения, община УПЦ продолжает совершать на источнике молебны с освящением воды. Сторонники ПЦУ в последнее время к святыне не приходят.
 
«Обращаюсь ко всем людям, которые посещали и посещают святой источник, всех, кто интересуется и спрашивает: источник на месте, вода, милостью Божией, течет так, как всегда. К счастью, в карман источник забрать не сможет никто. Святое место открыто для посещения всем», — передает пресс-служба Ровенской епархии слова архимандрита Германа (Кулакевича).
 
В тему: На Ровенщине совершили первую литургию в новом храме УПЦ на источнике святой Анны.
 

Тэги: Ровенская область, УПЦ

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