Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Россияне казнили людей более чем в 30 населенных пунктах Украины, — ООН

Россияне казнили людей более чем в 30 населенных пунктах Украины, — ООН

Агата Кловская
29.06.22 16:16
189
Россияне казнили людей более чем в 30 населенных пунктах Украины, — ООН

Главное: Миссия ООН зафиксировала 300 убийств и 23 акта сексуального насилия во время оккупации территорий Украины. В докладе зафиксированы незаконные убийства, включая суммарные казни гражданских лиц в более чем 30 населенных пунктах в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях.

Детали: Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине зафиксировала более 300 убийств, включая казни гражданских в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях во время оккупации российской армией. Об этом говорится в докладе Управления ООН по правам человека, основанный на работе мониторинговой миссии с 24 февраля по 15 мая и обнародованный 29 июня.

В докладе задокументировано, что многие военные средства и методы нарушали нормы международного гуманитарного права, регулирующие ведение боевых действий.

В частности, «во многих случаях Вооруженные силы Российской Федерации и в меньшей степени Вооруженные силы Украины не придерживались принципов различения, пропорциональности и мер предосторожности, чтобы избежать или по меньшей мере свести к минимуму случайную гибель гражданского населения и повреждение гражданских объектов».

В докладе зафиксированы незаконные убийства, включая суммарные казни гражданских лиц в более чем 30 населенных пунктах в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях, совершенные, когда эти территории находились под контролем Вооруженных сил Российской Федерации в конце февраля и марте.

По состоянию на 15 мая мониторинговая миссия получила информацию о более чем 300 таких убийствах. Эта цифра может увеличиться при появлении новых доказательств.

Только в Буче представители ООН задокументировали по меньшей мере 50 гражданских лиц, убитых Вооруженными силами России, пока город находился под их контролем.

В докладе также описаны случаи пыток и жестокого обращения с гражданскими лицами.

Мониторинговая миссия имеет доступ к местам интернирования военнопленных на территории, контролируемой правительством Украины, и призывает Россию и ее боевиков предоставить такой доступ.

Миссия также смогла проверить и подтвердить 23 случая сексуального насилия, в частности изнасилование, групповое изнасилование, пытки, принуждение к публичному раздеванию, угрозы сексуального насилия.

Большинство случаев было совершено на местностях, контролируемых Вооруженными силами РФ, но также были случаи и на местностях, контролируемых правительством, отмечается в докладе

Глава миссии Матильда Богнер отметила, что жертвы не всегда хотят говорить или подавать жалобу, поэтому для понимания всего масштаба сексуального насилия могут понадобиться годы.

В докладе также зафиксировано 248 случаев вопиющего задержания представителей местных органов власти, журналистов, активистов гражданского общества и других гражданских лиц, многие из которых могут составлять насильственные исчезновения, предположительно совершенные Вооруженными силами России и связанными вооруженными группами.

Среди этих случаев шесть жертв — одна женщина и пять мужчин — были впоследствии найдены мертвыми.

В тему: Названо число погибших и пропавших без вести мирных жителей в Киевской области.

Тэги: Киев, Харьков, военные, Сумы, Чернигов, казнь, новости Украины, война в Украине

Комментарии

Статьи

27.06.22 15:59

36-й саммит НАТО и будущее мира

Автор: Наина Кравец

Дайджест

Украинцам начали блокировать карты за внесение крупных наличных сумм
29.06.22 08:46

Украинцам начали блокировать карты за внесение крупных наличных сумм

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.06.22 17:35

Митрополит УПЦ рассказал, как УПЦ связана с Поместными Церквами
29.06.22 16:55

В НАТО одобрили пакет помощи Украине и назвали Россию наиболее значимой и прямой угрозой
29.06.22 15:51

Жительнице Тернополя вручили повестку за нарушение комендантского часа
29.06.22 15:22

Несмотря на угрозы РФ, Норвегия передаст Украине мощные ракетные системы
29.06.22 14:58

Одесса вслед за Киевом запрещает фейерверки и езду на громких автомобилях
29.06.22 14:35

Зеленский назвал основную цель России
29.06.22 13:52

НАТО готов вернутся к вопросу членства Украины в альянсе
29.06.22 13:45

Епископ УПЦ рассказал, почему в Церкви существуют разногласия
29.06.22 13:42

ВСУ успешно проводит контрнаступление на Херсонщине, — ISW
29.06.22 13:30

В Германии и Бельгии УПЦ открыла новые приходы
29.06.22 16:55

В НАТО одобрили пакет помощи Украине и назвали Россию наиболее значимой и прямой угрозой
29.06.22 14:35

Зеленский назвал основную цель России
29.06.22 13:52

НАТО готов вернутся к вопросу членства Украины в альянсе
29.06.22 13:42

ВСУ успешно проводит контрнаступление на Херсонщине, — ISW
29.06.22 09:32

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 35 450 солдат
29.06.22 08:33

В следующем году Шотландия вновь попытается стать независимой
29.06.22 08:13

Появилось видео ракетного удара, в результате которого начался пожар в ТЦ Кременчуга
28.06.22 15:39

Появились подробности похищения мэра Херсона
28.06.22 15:27

Залужный назвал самые горячие точки на фронте
28.06.22 14:31

Россияне выкрали мэра Херсона
26.06.22 18:15

Управделами УПЦ рассказал, что означает быть верным Церкви
28.06.22 13:47

В Кремле назвали условие окончания войны до конца суток
23.06.22 11:26

Скончался солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов
28.06.22 12:59

В Минздраве рассказали, сколько украинцев не сделали бустерную прививку от коронавируса
23.06.22 14:59

В Украину прибыли РСЗО HIMARS
24.06.22 16:51

Запрет на выезд мужчин во время войны могут узаконить
24.06.22 15:00

Сын Маска официально стал девушкой и бросил отца
23.06.22 13:48

В Украине запретили очередную пророссийскую партию
23.06.22 13:07

Украине предоставили статус кандидата на вступление в ЕС
26.06.22 17:10

Предстоятель УПЦ: Наибольшее мое желание – это прекращение кровопролитной войны
Фото и Видео
Жительнице Тернополя вручили повестку за нарушение комендантского часа
Жительнице Тернополя вручили повестку за нарушение комендантского часа
Жительнице Тернополя вручили повестку за нарушение комендантского часа
Жительнице Тернополя вручили повестку за нарушение комендантского часа
Зеленский рассказал о соотношении военных потерь Украины и России
Зеленский рассказал о соотношении военных потерь Украины и России
Опубликовано видео, как в Луну врезалась неопознанная ракета
Опубликовано видео, как в Луну врезалась неопознанная ракета
Появилось видео ракетного удара, в результате которого начался пожар в ТЦ Кременчуга
Появилось видео ракетного удара, в результате которого начался пожар в ТЦ Кременчуга
Опубликовано видео аномального урагана в России
Опубликовано видео аномального урагана в России
Появилось видео эпичного падения башенного крана в России
Появилось видео эпичного падения башенного крана в России
В США обнаружили фуру с десятками мертвых мигрантов
В США обнаружили фуру с десятками мертвых мигрантов
Украинские полярники показали перламутровые облака
Украинские полярники показали перламутровые облака
Во время корриды в Колумбии обвалилась трибуна с людьми
Во время корриды в Колумбии обвалилась трибуна с людьми
Стал известен сильнейший хоккейный клуб мира
Стал известен сильнейший хоккейный клуб мира
fraza.com
Новости блогосферы
13.05.22 09:40

Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине

Опрос

Чем закончится война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.