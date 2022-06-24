Запрет на выезд мужчин во время войны могут узаконить

Главное: Верховная рада Украины может на законодательном уровне запретить покидать страну мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в период военного положения. На данном этапе запрет действует только на основании указа президента, соответствующего закона в Украине до сих пор нет.

Детали: В Верховную Раду внесен Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Закон Украины «О порядке выезда из Украины и въезде в Украину граждан Украины». Изменения призваны узаконить запрет на выезд мужчин от 18 до 60 лет во время военного положения. На данном этапе запрет действует только на основании указа президента.

Исключения из запрета, согласно законопроекту, остаются такими же, то есть беспрепятственно выезжать за границу во время военного положения могут (в указанной возрастной категории):

— многодетные отцы;

— отцы-одиночки;

— мужчины, признанные инвалидами;

— студенты/аспиранты/докторанты.

Инициаторы законопроекта — Михаил Лаба, Алексей Кузнецов, Анатолий Остапенко.

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