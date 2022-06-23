Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 34 430 солдат

Главное: Россия уже потеряла в войне 34 430 солдат. Уничтожено 1 504 танка.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 23 июня.

Сообщается, что у России уже погибли 34 430 солдат.

Кроме этого говорится о таком уроне: 1 504 танка, 3 632 боевых бронированных машины, 756 артиллерийских систем, 240 реактивных систем залпового огня, 99 средств ПВО, 216 самолетов, 183 вертолета, 620 БПЛА оперативно-тактического уровня, 137 крылатых ракет, 14 кораблей/катеров, 2 548 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 60 единиц специальной техники.

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