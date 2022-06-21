Архиерей РПЦЗ считает, что объявление независимости УПЦ было неизбежным шагом

В Украине будет введен мораторий на повышение тарифов
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне 34,1 тысячу солдат
Украинские военные нанесли ракетный удар по «вышкам Бойко»
В Украине запретили деятельность партии ОПЗЖ
На острове Змеиный прогремели десятки взрывов, — СМИ
Украинские бойцы отбросили врага с первой линии обороны на Херсонщине
Жара в Украине спадет – ожидается резкое похолодание
Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 33,8 тысяч солдат
Еврокомиссия назвала Украине условия для вступления в ЕС
Кабмин отменил безвизовый режим с Россией