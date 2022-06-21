Архиерей РПЦЗ считает, что объявление независимости УПЦ было неизбежным шагом

Главное: В Русской Православной Церкви Заграницей доверяют Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и епископату В Русской Православной Церкви Заграницей доверяют Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и епископату УПЦ

Владыка отметил, что объявление независимости Украинской Православной Церкви было неизбежным шагом.

«Это был неизбежный шаг, учитывая военный конфликт между двумя странами, и то, что Украинская Церковь годами подвергалась гонениям и дискриминации со стороны властей. Мы в Зарубежной Церкви по-прежнему полностью доверяем Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и украинскому епископату», — отметил епископ Иов.

По его словам, Германская епархия имеет очень тесные контакты с УПЦ , на приходах много верующих из Украины, епархия очень активно помогает беженцам из Украины.