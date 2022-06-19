УПЦ в регионах помогает воинам ВСУ, больным, нуждающимся и переселенцам

Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

В Мукачевской епархии по инициативе благочинного Перечинского округа протоиерея Владимира Грицко духовенство и неравнодушные верующие отправили на передовую микроавтобус с продуктами питания.

Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий освятил автомобиль для нужд ВСУ. Автомобиль приобретен стараниями благотворительного фонда Игоря Хмиля «Добродар».

Владыка пожелал военным Божьей помощи, поблагодарил за мужество и выразил надежду на скорую победу Украины.

В Кировоградской епархии благодаря общине Покровского храма Кропивницкого беженцы из Донбасса, которые находятся в одном из детских садов города, получили материальную помощь. На средства, собранные прихожанами Покровского храма, были закуплены средства личной гигиены, моющие средства, продукты питания, крупы, сладости, чай и кофе.

По благословению архиепископа Александрийского и Светловодского Боголепа епархиальные волонтеры оказали очередную благотворительную помощь нуждающимся людям. В епархии поблагодарили сеть магазинов «Файно» за помощь продуктами питания, которые используются для приготовления благотворительных обедов.

Священнослужители храма святого равноапостольного князя Владимира Харькова оказали благотворительную помощь харьковчанам, проживающим в микрорайоне Салтовка.

Также настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Губаровка Богодуховского района иерей Николай Полянчиков и волонтеры Харьковской епархии доставили детское питание и другие необходимые вещи многодетным семьям, скрывающимся от обстрелов в Харьковской области.

Руководитель молодежного отдела Бориспольской епархии протоиерей Максим Молотков вместе с православной молодежью Броваров, поселка Калиты и сел Светильник и Кулажинцы оказал помощь жителям сел Великодымерской ОТГ, пострадавшим от российских оккупационных войск.

Сотрудничая с немецким благотворительным фондом «Renovabis» и священниками из пострадавших местных приходов УПЦ , отец Максим и молодые волонтеры смогли закупить и передать продукты питания на сумму более 200 тысяч гривен.

Также отец Максим вместе со своими помощниками оказали помощь ветеранам Второй мировой войны и вдовам ветеранов Бровары и Броварского района.