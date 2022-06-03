В Киеве взялись за бизнес Tarantino family, якобы работавший в интересах РФ, - расследование

Как сообщают отечественные СМИ, рестораны из сети Tarantino family Дмитрия Федотенкова могут быть причастны к финансовой поддержке государства-агрессора после силового вторжения на территорию Украины — компании якобы постоянно выводили средства в российскую федерацию даже после начала агрессии. Об этом пишет From-UA.

Издание также сообщает следующее: «Как пишет ТСН, об этом разоблачении сообщили в Национальной полиции. В ходе следственных действий также выявили многие другие вопиющие нарушения, о чем проинформировали отечественные СМИ.

По данным журналистов Украинской правды, речь идет именно о Tarantino family Дмитрии Федотенкове, в которую входят в частности рестораны Мураками, Руккола, Дрова, Вареничная, Fabius и Harvest. Следствием также установлено, что участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию РФ, а также на счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России. Известно, что накануне агрессии РФ владелец покинул территорию и скрывается за границей.

Оперативники Нацполиции осуществили документирование участников преступной группировки, действия которых направлены на подрыв национальной безопасности и поддержание государства-агрессора после силового вторжения на территорию Украины. В ходе досудебного расследования установлено, что, несмотря на введение санкций и начало полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, граждане Украины — владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны. -агрессора, методом переименования столичной части бизнеса и передав её в управление компании, подконтрольной русскому ресторатору. Кроме того, установлено, что участники преступной группы причастны к незаконным завладениям земельных участков и предприятий, а также контролируют определенную часть строительного бизнеса на территории Киева», — сообщили в Нацполиции.

Как утверждают журналисты ТСН, ранее сообщалось, что Дмитрий Федотенков незаконно завладел компанией «Укрстрой». Новый «владелец» начал масштабную распродажу имущества «Укрстроя» и вывод капиталов компании — только в первые месяцы было выведено более 4 млрд гривен. Из-за таких действий пострадали около 40 тыс. человек. Но тогда ему удалось избежать наказания, несмотря на то что на сторону предыдущих владельцев встали суды и Антирейдерская комиссия при Минюсте.

Возникают вопросы — сколько в Украине еще таких бизнесов, работавших на дестабилизацию ситуации? И найдутся ли у них в Киеве во время войны новые «крыши», ведь похоже, что за дело Tarantino Дмитрия Федотенкова в этот раз взялись серьезно».