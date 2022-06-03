Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Киеве взялись за бизнес Tarantino family, якобы работавший в интересах РФ, - расследование

В Киеве взялись за бизнес Tarantino family, якобы работавший в интересах РФ, - расследование

Автор: «Фраза»
03.06.22 15:54
186
В Киеве взялись за бизнес Tarantino family, якобы работавший в интересах РФ, - расследование

Как сообщают отечественные СМИ, рестораны из сети Tarantino family Дмитрия Федотенкова могут быть причастны к финансовой поддержке государства-агрессора после силового вторжения на территорию Украины — компании якобы постоянно выводили средства в российскую федерацию даже после начала агрессии. Об этом пишет From-UA.

Издание также сообщает следующее: «Как пишет ТСН, об этом разоблачении сообщили в Национальной полиции. В ходе следственных действий также выявили многие другие вопиющие нарушения, о чем проинформировали отечественные СМИ.

По данным журналистов Украинской правды, речь идет именно о Tarantino family Дмитрии Федотенкове, в которую входят в частности рестораны Мураками, Руккола, Дрова, Вареничная, Fabius и Harvest. Следствием также установлено, что участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию РФ, а также на счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России. Известно, что накануне агрессии РФ владелец покинул территорию и скрывается за границей.

Оперативники Нацполиции осуществили документирование участников преступной группировки, действия которых направлены на подрыв национальной безопасности и поддержание государства-агрессора после силового вторжения на территорию Украины. В ходе досудебного расследования установлено, что, несмотря на введение санкций и начало полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, граждане Украины — владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны. -агрессора, методом переименования столичной части бизнеса и передав её в управление компании, подконтрольной русскому ресторатору. Кроме того, установлено, что участники преступной группы причастны к незаконным завладениям земельных участков и предприятий, а также контролируют определенную часть строительного бизнеса на территории Киева», — сообщили в Нацполиции.

Как утверждают журналисты ТСН, ранее сообщалось, что Дмитрий Федотенков незаконно завладел компанией «Укрстрой». Новый «владелец» начал масштабную распродажу имущества «Укрстроя» и вывод капиталов компании — только в первые месяцы было выведено более 4 млрд гривен. Из-за таких действий пострадали около 40 тыс. человек. Но тогда ему удалось избежать наказания, несмотря на то что на сторону предыдущих владельцев встали суды и Антирейдерская комиссия при Минюсте.

Возникают вопросы — сколько в Украине еще таких бизнесов, работавших на дестабилизацию ситуации? И найдутся ли у них в Киеве во время войны новые «крыши», ведь похоже, что за дело Tarantino Дмитрия Федотенкова в этот раз взялись серьезно».

Тэги:

Комментарии

Статьи

29.05.22 09:42

Падение «путинских соколов». Часть 2 (штурмовик Су-25)

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

В Украине сбираются сжигать зерно, которое не ушло на экспорт
03.06.22 17:37

В Украине сбираются сжигать зерно, которое не ушло на экспорт

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Мобилизованным выдают пулеметы времен Чапаева
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Скорая война в Приднестровье неизбежна?
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
03.06.22 16:51

Названа цифра заблокированных иностранных судов в украинских портах
03.06.22 16:17

Венгрию могут лишить права голоса в Европарламенте
03.06.22 15:56

Первый пошел... Самолет «Аэрофлота» задержан на Шри-Ланке
03.06.22 15:23

Форвард сборной Украины попал на радар гранда турецкого футбола
03.06.22 15:05

От обстрелов пострадали храмы Горловской епархии УПЦ
03.06.22 14:40

В епархиях УПЦ отпели погибших украинских военных
03.06.22 14:32

Стало известно, сколько аэропортов и вокзалов разрушено в Украине с начала войны
03.06.22 13:51

В Кремле пригрозили ракетными ударами по центрам принятия решений Украины
03.06.22 13:31

В начале следующей недели в Украине ожидаются грозы, но будет не жарко
03.06.22 13:25

Россияне в Мариуполе не выдают справки о смерти людей, погибших под обстрелами
03.06.22 16:51

Названа цифра заблокированных иностранных судов в украинских портах
03.06.22 13:51

В Кремле пригрозили ракетными ударами по центрам принятия решений Украины
03.06.22 12:07

Стало известно, сколько украинской территории нужно разминировать после деоккупации
03.06.22 11:47

Стало известно, что входит в шестой пакет антироссийских санкций
03.06.22 10:21

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 30 950 солдат
02.06.22 15:08

Беларусь стягивает военную технику на границу с Украиной
02.06.22 13:52

Во временно оккупированном Мариуполе ввели смертную казнь
01.06.22 23:57

Сборная Украины обыграла Шотландию в плей-офф квалификации ЧМ-2022
01.06.22 16:58

В приложении Дия появится еще одна важная услуга
01.06.22 15:59

В Кремле назвали условие, при котором возможна встреча Путина с Зеленским
02.06.22 10:57

В «ЛДНР» озвучили число украинских пленных
01.06.22 13:17

В июне ожидаются сразу несколько магнитных бурь
01.06.22 12:28

В России заявили, что хотят присоединить Донбасс и еще две области Украины
02.06.22 10:42

Турцию официально переименовали
01.06.22 12:54

Над Джонсоном нависла угроза отставки из-за алкоголя
30.05.22 13:38

МВД предлагает мужчинам легальный способ выезда из страны во время войны
30.05.22 09:05

В ВОЗ поведали, что происходит с оспой обезьян в мире
30.05.22 09:36

Билл Гейтс сделал страшное предсказание
27.05.22 21:43

В УПЦ состоялся Архиерейский Собор: изменения в Уставе, самостоятельность архиереев, осуждение войны
31.05.22 11:26

Пополнять карту через кассу: «ПриватБанк» рассказал, как работает новая услуга
Фото и Видео
Маск рассказал, когда презентует своего человекоподобного робота Optimus
Маск рассказал, когда презентует своего человекоподобного робота Optimus
Маск рассказал, когда презентует своего человекоподобного робота Optimus
Маск рассказал, когда презентует своего человекоподобного робота Optimus
Появилось видео эпичного пожара в московском бизнес-центре
Появилось видео эпичного пожара в московском бизнес-центре
Стало известно, сколько украинской территории нужно разминировать после деоккупации
Стало известно, сколько украинской территории нужно разминировать после деоккупации
Названа реальная шокирующая цифра потерь российской армии в Украине
Названа реальная шокирующая цифра потерь российской армии в Украине
В Азовском море зафиксирован массовый мор дельфинов
В Азовском море зафиксирован массовый мор дельфинов
Сборная Украины обыграла Шотландию в плей-офф квалификации ЧМ-2022
Сборная Украины обыграла Шотландию в плей-офф квалификации ЧМ-2022
Появилось видео с места ракетного удара по Славянску
Появилось видео с места ракетного удара по Славянску
Французские болельщики устроили эпичный погром после вылета любимой команды
Французские болельщики устроили эпичный погром после вылета любимой команды
На «Мона Лизу» совершено «нападение»
На «Мона Лизу» совершено «нападение»
На Бразилию обрушились смертельные дожди: появилось видео последствий непогоды
На Бразилию обрушились смертельные дожди: появилось видео последствий непогоды
fraza.com
Новости блогосферы
13.05.22 09:40

Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине

Опрос

Применит ли Путин ядерное оружие в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.