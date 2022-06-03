Главное: Венгрия может оказаться без права голоса в Европарламенте. Причинами этому являются шантаж в отношении других стран, а также нарушение верховенства права.

Детали: Венгрию могут лишить права голоса в Европарламенте. В ЕС считают, что страна позволяет себе шантаж в отношении других государств. Об этом заявила вице-президент Европарламента Катарина Барли, сообщает MDR Aktuell.

Она также отметила, что причиной для лишения голоса может стать нарушение страной верховенства права. По ее словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан взял страну под полный контроль и позволяет себе злоупотреблять принципом единогласия в ЕС ради шантажа других стран.

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