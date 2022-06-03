Первый пошел... Самолет «Аэрофлота» задержан на Шри-Ланке

Главное: На Шри-Ланке задержали самолет российского «Аэрофлота». Задержанный самолет в конце апреля получил российскую регистрацию, а до этого был зарегистрирован на Бермудских островах.

Детали: На Шри-Ланке задержали самолет российской компании «Аэрофлот». Об этом накануне сообщило местное издание newsfirst.lk.

В частности, судья Высокого коммерческого суда Коломбо Харша Сетунга вынес судебный запрет в отношении российской авиакомпании-ответчика после рассмотрения жалобы, которую подала ирландская компания Celestial Aviation Trading Limited.

Этот судебный запрет будет действовать до 16 июня. При этом истец утверждает, что у него есть дело об урегулировании с ответчиком Российские авиалинии, и поэтому он подал жалобу, требуя судебного запрета на вылет из Шри-Ланки самолета, принадлежащего авиакомпании-ответчику.

Приказ был издан судьей Высокого коммерческого суда Коломбо после рассмотрения жалобы. То, что самолет задержан на Шри-Ланке, подтвердили и в РФ.

В частности, Интерфакс утверждает, что речь идет о самолете Airbus A330 «Аэрофлота». Вчера утром он прибыл в Коломбо, но не смог вылететь обратно. На сайте Аэрофлота говорилось о задержке рейса на сутки. В пресс-службе компании не комментировали ситуацию.

По данным портала Airfleets, задержанный самолет в конце апреля получил российскую регистрацию, а до этого был зарегистрирован на Бермудских островах.

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