От обстрелов пострадали храмы Горловской епархии УПЦ

Главное: В результате военных действий пострадали 6 храмов и монастырь Горловской епархии Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на gorlovka-eparhia.com.ua, пострадавшие храмы и монастырь посетил митрополит Горловский и Славянский Митрофан.

Владыка передал верующим гуманитарную помощь.

Серьезные повреждения получили храм Феодосия Черниговского в селе Ставки и несколько храмов в городе Лиман — храм-крестильня во имя святого равноапостольного князя Владимира, Покровский женский монастырь, Иверский и Николаевский храмы.

В храме Феодосия Черниговского из-за прямого попадания разрушена стена храма, выбиты окна, частично уничтожено внутреннее убранство. Пострадали также помещение воскресной школы и прихрамовая территория.

Храм действует с 2008 года, при нем открыта библиотека православной литературы с более чем 4 000 книг и воскресная школа, где работает медпункт, кружок рукоделия и спортивная секция. Возле храма есть футбольное поле и детские площадки.

В городе Лиман в храме-крестильне во имя святого равноапостольного князя Владимира в Петропавловском приходе частично разрушен купол, крыша, повреждено внутреннее убранство, пострадала прихрамовая территория.

Снаряды, упавшие возле Покровского женского монастыря, повредили постройки на территории. Несколько человек получили ранения.

Из-за обстрелов в Николаевском и Иверском храмах Лимана выбиты окна, повреждена прихрамовая территория.

Как сообщалось ранее, умер иеромонах Иоасаф, получивший ранение при обстреле Святогорской Лавры 30 мая.

В тему: В Святогорской лавре рассказали о состоянии раненых при обстреле монахов.