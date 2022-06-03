В Святогорской лавре рассказали о состоянии раненых при обстреле монахов

Главное: Умер иеромонах Иоасаф, получивший ранение при обстреле Святогорской Лавры 30 мая.

Детали: Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Донецкой епархии.

«По состоянию на 2 июня ситуация с ранеными насельниками Свято-Успенской Святогорской Лавры следующая: от полученных ранений иеромонах Иоасаф скончался; иеромонах Амфилохий находится в тяжёлом состоянии; иеродиакону Алипию врачи были вынуждены ампутировать ногу», — сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, 30 мая под обстрелами в Святогорской Лавре погибли трое монахов, в том числе благочинный монастыря, еще три монаха получили ранения. О количестве погибших и пострадавших мирян пока не сообщается.

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