В УПЦ опубликовали чин благословения беременных и молитвы при утраченной беременности

Главное: Опубликованы особые молитвы для беременных и для потерявших ребенка.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, для церковного использования утверждены чин благословения беременной женщины, а также молитвы утешения для женщин в случае утраченной беременности.

Тексты, утвержденные на заседании Священного Синода УПЦ 12 мая, опубликовала Синодальная Литургическая комиссия Украинской Православной Церкви.

Отмечается, что чин благословения беременной женщины возносится священником в храме, а молитвы утешения для женщин в случае утраченной беременности совершаются женщиной-матерью по благословению священника в домашних условиях (келейно).

Утешительные молитвы для женщин читаются в случае невольной потери ребёнка: выкидыша, замирания беременности, рождения мертвого младенца.

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