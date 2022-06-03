Все чувствуют, что конец близок... Американская разведка рассказала о болезни Путина

Главное: По информации американской разведки, не так давно Путин прошел курс лечения от запущенной формы рака. Один из источников говорит, что все чувствуют, что конец близок.

Детали: Президент РФ Владимир Путин в апреле прошел курс лечения от запущенной формы рака. В марте на главу Кремля было совершено покушение. Об этом сообщает Newsweek.

Как сообщают источники издания в американской разведки, за все время правления Путина в Кремле никогда не было такой интенсивной борьбы.

«Все чувствуют, что конец близок», — полагает один из источников в разведке.

В то же время три источника в разведке — представитель Управления директора Национальной разведки США (ODNI), отставной старший офицер ВВС и сотрудник разведуправления Пентагона (DIA) — предупреждают, что изоляция российского лидера затрудняет для американских спецслужб точную оценку состояния здоровья Путина.

«Один из лучших источников нашей развединформации — контакты президента РФ с третьими лицами — в значительной степени иссяк в результате войны в Украине. У Путина было мало встреч с иностранными лидерами. Это отсекает доступ к информации, которую иногда можно получить при личных встречах», — констатировал сотрудник DIA.

Изоляция Путина, таким образом, повысила уровень спекуляций.

«Мы должны помнить о принятии желаемого за действительное. Мы усвоили — или не усвоили — этот урок на горьком опыте с Усамой бен Ладеном и Саддамом Хусейном», — предостерег отставной командир ВВС США.

Американская разведка считала, что у Хусейна было серьезное психическое расстройство, а бен Ладен умирал от болезни почек.

«Путин по-прежнему опасен, и, если он действительно умрет, нас ждет хаос. Нужно сосредоточиться на этом. Будьте готовы», — сказал чиновник из офиса Директора национальной разведки.

В тему: Примерно два месяца назад на Путина было совершено неудачное покушение, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.