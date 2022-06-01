В Кремле назвали условие, при котором возможна встреча Путина с Зеленским

Главное: Встреча Путина с Зеленским возможна лишь для финализации «некоего документа». Но, по словам Пескова, он еще не готов.

Детали: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с Путиным возможна только для финализации «некоего документа». На данный момент работа над ним остановлена. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, что такую встречу «никто не исключает, никогда не исключал», но ее необходимо подготовить.

«Есть смысл встречаться Путину и Зеленскому только для того, чтобы финализировать некий документ», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков уточнил, что работа над таким документом «была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась».

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