В ООН назвали условие для решения продовольственного кризиса в мире

Главное: Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал условие для решения продовольственного кризиса в мире. Для этого война в Украине «должна закончиться сейчас же».

Детали: Решение продовольственного кризиса в мире невозможно без возвращения продовольствия Украины и удобрений России на мировой рынок. Об этом сообщает говорится в заявлениие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

«Война должна закончиться сейчас же», — сказал он, отметив, что война в Украине «создает страдания и опустошение».

По словам генсека, украинское производство продуктов питания и российское производство удобрений должны вернуться на мировой рынок.

Гутерриш также призвал к быстрым решениям по противодействию продовольственному кризису, который может возникнуть в результате войны и, прежде всего, затронуть развивающиеся страны.

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