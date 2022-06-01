Стало известно, где «Динамо» будет проводить домашние матчи еврокубков

Главное: Киевское «Динамо», похоже, определилось с местом проведения домашних поединков на время войны. По имеющейся информации, домашние матчи еврокубков киевляне будут проводить в Польше.

Детали: Из-за развязанной путинским режимом войны в Украине, отечественные футболисты вынуждены искать пристанище за границей. УЕФА запретило проводить матчи еврокубков на территории нашей страны, из-за опасности обстрелов со стороны российских войск.

Большинство клубов УПЛ выбрало себе в качестве временно домашних арен стадионы в Польше. До последнего момента сообщалось, что единственным клубом, который будет играть не там является киевское «Динамо». Киевляне, по данным СМИ, планировали принимать соперников в Румынии. Однако похоже, что более сложная логистика не позволит самому титулованному клубу Украины осуществить задуманное и они также будут играть в Польше.

Президент польской федерации футбола Цезарий Кулеша рассказал общественности, что встречался с руководством киевского Динамо. Последние попросили его подыскать стадион для проведения отборочных матчей в рамках еврокубков.

«„Динамо“ обратилось к нам с просьбой найти в Польше арену, где они бы могли сыграть отборочные матчи еврокубков», — Кулеши издание Super Express.

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