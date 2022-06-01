В июне ожидаются сразу несколько магнитных бурь

Главное: В июне ожидаются магнитные бури. Не очень сильные.

Детали: В этом июне ожидаются сразу несколько магнитных бурь. О них поведали эксперты солнечных лабораторий во всем мире.

Специалисты говорят, что сильных и длительных магнитных бурь в этом месяце не ожидается.

Отмечается, что повышенная солнечная активность ожидается 1-2 июня, 12-13 июня и 16 июня.

Кроме этого двухдневная магнитная буря прогнозируется 23 и 24 июня.

Стоит напомнить, что магнитные бури влияют на метеозависимых и пожилых людей, обладателей хронических болезней, беременных женщин.

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