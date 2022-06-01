Над Джонсоном нависла угроза отставки из-за алкоголя

Главное: Над Борисом Джонсоном нависла угроза вотума недоверия. Причина – алкоголь.

Детали: Под британским премьером Борисом Джонсоном шатается кресло. Как пишет издание Evening Standard, уже на следующей неделе он может столкнуться с вотумом недоверия.

Причина, как сообщается, «культура пьянства, сложившаяся во время локдауна на Даунинг-стрит, 10».

Так, член палаты лордов Уильям Хейг заявил, что Борис Джонсон «теряет лояльность многих уважаемых сторонников партии консерваторов после парламентского доклада о так называемом патигейте».

По его словам, на незаконных в период пандемии вечеринках тот употреблял чрезмерное количество алкоголя и проявлял неуважение к обслуживающему персоналу.

Политик сказал: «Консервативной партии нужно будет так или иначе решить этот вопрос, ведь чтобы быть эффективной партией, им либо необходимо сплотиться вокруг премьер-министра, который у них есть, либо принять решение о его вытеснении. И я думаю, что на следующей неделе или примерно в конце июня они придут к проведению голосования».

Стоит отметить, что сам Борис Джонсон, выступая в парламенте, извинился за вечеринки и взял на себя ответственность за происходившее, однако подчеркнул, что его правительство продолжит работу.

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