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Новости > Для родственников украинских военных открыли специальную горячую линию

Для родственников украинских военных открыли специальную горячую линию

Агата Кловская
01.06.22 12:36
176
Для родственников украинских военных открыли специальную горячую линию

Главное: Специальная горячая линия появилась для родственников украинских военных. Ее открыло МВД.

Детали: МВД открыло специальную горячую линию. Она предназначена для родственников украинских военных, которые попали в плен, погибли или пропали без вести.

Об этом информировал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Сообщается, что будут работать десять телефонных линий для приема звонков.

Номер телефона: +380894201866.

Уточняется, что можно предоставить информацию о своих родных, получить психологическую помощь, а также получить разъяснения относительно прав, которые имеют родные военнопленных, пропавших без вести и погибших военных.

В тему: В России заявили, что хотят присоединить Донбасс и еще две области Украины.

Тэги: общество, война, военные, МВД, новости Украины

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