Для родственников украинских военных открыли специальную горячую линию

Главное: Специальная горячая линия появилась для родственников украинских военных. Ее открыло МВД.

Детали: МВД открыло специальную горячую линию. Она предназначена для родственников украинских военных, которые попали в плен, погибли или пропали без вести.

Об этом информировал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Сообщается, что будут работать десять телефонных линий для приема звонков.

Номер телефона: +380894201866.

Уточняется, что можно предоставить информацию о своих родных, получить психологическую помощь, а также получить разъяснения относительно прав, которые имеют родные военнопленных, пропавших без вести и погибших военных.

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